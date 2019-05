Villas-Boas não está em Marselha para relançar a carreira

André Villas-Boas foi apresentado, esta quarta-feira, como treinador do Marselha, no Vélodrome. O treinador português mostrou-se satisfeito por regressar ao ativo num clube da dimensão do Marselha, e garante que não se trata de um momento de relançar da carreira, dado que não treinou durante o último ano e meio por opção, à espera de um projeto que o cativasse.

"Fiquei um ano sem trabalhar, porque estou muito feliz pelo meu percurso no futebol. Provavelmente, se o Marselha não me apresentasse proposta ficaria no Porto, a aguardar pelo clube ideal, e pelas condições ideais para prosseguir a minha carreira", começou por dizer.

O técnico português diz que está satisfeito com o rumo da carreira, depois de passagens pela Académica, FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit e Shanghai SIPG, último trabalho.

"Sempre fui muito claro sobre a minha perspetiva. Pretendo treinar durante 15 anos e já estou a treinar há dez. Tenho depois uma visão para a minha carreira noutras funções no futebol. Por isso, se as pessoas do Marselha não falassem comigo continuaria a aguardar. Não teria nenhum problema, porque estou muito satisfeito com a minha carreira", continuou.



Villas-Boas já estabeleceu metas no Marselha, e olha para a ausência de competições europeias na próxima época como uma oportunidade de terminar a época no "top-3", e regressar à Liga dos Campeões na época 2020/21.



"Para mim é fantástico chegar a um clube da grandeza do Marselha. Temos, evidentemente, grandes desafios e faremos tudo para atingir o objetivo, que é fazer tudo para terminar nos primeiros três lugares da liga francesa. Será uma época longa, com semanas longas, sem Europa, mas que nos permitirão preparar bem os jogos e abordá-los em ótima condição", disse.

Dificuldades financeiras e importância de Zubizarreta



Apesar do otimismo e ambição, Villas-Boas não esconde as limitação impostas pela UEFA nas contratações do clube: "Estamos limitados porque o clube está controlado pela UEFA, devido às regras do “fair-play” financeiro, mas vamos construir um plantel efetivo. Faremos o melhor possível com o orçamento que teremos à disposição".

Para tal, o treinador português trabalhará com o diretor-desportivo Zubizarreta, peça importante na sua contratação.

"Construí uma relação com o Andoni [Zubizarreta], por telefone, mas é muito importante estar aqui. Não hesitei quando surgiu o convite e fechámos acordo imediatamente", diz.

Ricardo Carvalho provável elemento na equipa técnica

Villas-Boas deu também conta da provável introdução de Ricardo Carvalho na equipa técnica, informação avançada em exclusivo por Bola Branca, naquele que será o primeiro cargo do antigo defesa-central, que pendurou as botas no final de 2017, no Shanghai SIPG, na altura treinado por Villas-Boas.

"O meu staff é inegociável. Trago comigo um grupo de pessoas da minha confiança e que estão comigo desde o Zenit e, potencialmente, teremos uma grande introdução que é a do Ricardo Carvalho, que pode juntar-se a nós. Já falei com ele e acredito que ele fará parte desta equipa técnica", diz.

José Mário Rocha, Daniel Sousa, Will Coort e Eduardo Santos serão os restantes elementos da equipa técnica do Marselha.