Rui Costa: "Não esperava que o Lage estivesse tão pronto para treinar o Benfica"

Rui Costa, diretor-desportivo do Benfica, admite que não esperava que Bruno Lage estivesse tão pronto para singrar na liderança da equipa principal.

"O Bruno superou as expectativas, mas não digo isto deixando subententidodo que não esperava que fizesse um bom trabalho. Mas não esperava que estivesse tão pronto como se mostrou para fazer este excelente trabalho", começou por dizer, em entrevista ao "Record".

O dirigente encarnado admite que existiam dúvidas em relação à sua falta de experiência como treinador de equipas principais, quando assumiu, ainda de forma interina, a equipa.

"Todos os treinadores são provisórios. Sempre tivemos confiança nele, o único fator que alimentava dúvida era se estaria pronto para liderar uma equipa profissional, que fazia pela primeira vez", adiciona.

A aposta "massiva" na formação

Rui Costa diz que o título de campeão, com oito jogadores de formação no plantel, conferiu um sabor especial à conquista.

"Estamos a falar de oito jogadores [Zlobin, Rúben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Florentino, Gedson, Félix e Jota], e ainda o André Almeida, que passou pela equipa B. Isto conferiu à conquista um signficiado especial, pelo facto de estarmos atrasados no campeonato e ninguém dava nada qualquer hipótese de sermos campeões", diz.

A primeira partida em que Bruno Lage arriscou ao máximo na aposta na formação foi em Istambul, contra o Galatasaray, a contar para os 16 avos de final da Liga Europa, jogo que chegou a suscitar dúvidas na cabeça de Rui Costa e restante direção. O Benfica venceu por 2-1, com seis jogadores da formação no onze inicial.



"Esse jogo foi o primeiro choque térmico da aposta massiva na juventude. Perguntei-lhe se estava confortável com as opções. Todos acreditamos nele sem reservas, mas também é o nosso trabalho fazer um pouco de papel de advogado do diabo. Estava preocupado se os miúdos não estavam preparados ou até que pudessem ser prejudicados. Rúben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Florentino, Gedson e Félix de início. Ele disse muito sereno e calmo que tudo ia correr bem e que iriamos ficar contentes", rematou.