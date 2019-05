Ogier acelera ao lado de Rui Costa e Seferovic

Rui Costa, Seferovic e Sébastien Ogier estão em destaque nos jornais desportivos desta quarta-feira. O piloto francês fura a tendência habitual do futebol fazer manchete e lança o Rali de Portugal que começa já esta quinta-feira.

"O Mundial precisa de ralis como o de Portugal", diz Ogier, na declaração destacada pelo jornal "O Jogo". O piloto da Citroen vai atacar recorde de vitórias em Portugal. Edição 2019 arranca quinta-feira e organização prevê assistência recorde.

"A Bola" e o "Record" apresentam entrevistas a Seferovic e Rui Costa, respetivamente.

"Félix tem muito para dar ao Benfica", diz o dirigente, na frase que o "Record" destaca em manchete. Rui Costa conta tudo sobre a reconquista e o futuro do clube.

Seferovic, melhor marcador do campeonato, recbeu a Bola de Prata do jornal "A Bola": "Depois desta época venham quem vier". Suíço não teme concorrência para a próxima temporada. Do mercado, "A Bola" revela que a SAD está disposta a transferir Jardel e o "Record" informa que Caio Lucas não tem lugar garantido no plantel,.

"O Jogo" também apresenta entrevista com um campeão nacional. "Fico satisfeito se ficar para sempre", confessa André Almeida. "O Jogo" revela, ainda, que Anderlecht volta a ser hipótese para Ferreyra.

O "Record" noticia que o Fc Porto está interessado em Pedro, do Fluminense, e coloca Rodrigo, lateral-direito do Aves, e Tabata, extremo do Portimonense, na lista dos dragões. "A Bola" assinala que só dois dos jogadores emprestados, Galeno e Sérgio Oliveira, serão aproveitados por Sérgio Conceição. "O Jogo" faz contas ao encaixe que o clube poderá fazer neste defeso e revela que João Afonso, do Vitória de Guimarães, deve reforçar a equipa B.

Da atualidade leonina, "O Jogo" conta que Battaglia está na mira do Alavés e "A Bola" conta que o Sporting negoceia Rosier, latera do Dijon.