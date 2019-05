"Panda Bonds". Portugal estreia-se na emissão de dívida em moeda chinesa

Portugal vai emitir pela primeira vez, esta quarta-feira, dívida em moeda chinesa. É a estreia no mercado chinês com as chamadas "Panda Bonds", o nome dado aos títulos de dívida que são lançados por emissões estrangeiras na China.

Serão emitidos dois mil milhões de renmimbi, ou seja, o equivalente a 260 milhões de euros.

"Tal como Portugal já tem emissões em dólares e noutras moedas", o objetivo é agora alargar o leque de investidores, explica Filipe Silva, gestor de ativos do Banco Carregosa.

"Um dia mais tarde, no caso de Portugal vir a ter problemas de financiamento, por exemplo, dentro do espaço europeu, pode sempre recorrer a outro tipo de investidores que já conhecem o nome português e já estão habituados ao nosso risco", esclarece à Renascença.

Esta operação não tem riscos especiais. O principal é o risco cambial, uma vez que a emissão é feita em moeda chinesa e, por isso, pode flutuar o valor face ao euro.

Esta quarta-feira, Portugal torna-se o primeiro país da Zona Euro a emitir dívida em moeda chinesa. Para Filipe Silva, a relação de proximidade entre os dois países ajuda a explicar esta emissão.

"Temos tido uma forte presença de chineses em Portugal, através do investimento que têm feito no imobiliário e noutras áreas de atividade, como as participações que têm tido em empresas portuguesas, e isso acaba por ser algo natural", diz o gestor de ativos do Banco Carregosa.

Na opinião de Filipe Silva, este "primeiro teste de Portugal" poderá ser um incentivo a outros países europeus. O gestor admite que "a emissão não é muito grande" e, por isso, "não irá ter falta de procura".