Osaka e Halep tremeram. Ostapenko caiu em Roland Garros

Naomi Osaka e Simona Halep, número um e número três do mundo, respetivamente, não se livraram de um susto na 1.ª ronda de Roland Garros. Sobretudo, a tenista japonesa. Osaka acordou a tempo de travar a surpresa que Anna Karolina Schmiedlova se preparava para criar.

A eslovaca, número 90 do "ranking" mundial, venceu o primeiro set, por um claro 6-0. O segundo parcial só foi resolvido no "tie-break", a favor de Osaka, que dominou o terceiro, arrumando o assunto com um convincente 6-1. Na 2.ª ronda, a melhor tenista da atualidade terá pela frente a antiga número um do mundo Victoria Azarenka (43).

A bielorrussa derrotou Jelena Ostapenko, vencedora de Roland Garros em 2017, esta terça-feira. Azarenka venceu, em dois sets, por 6-4 e 7-6.

A campeã em título, Simona Halep, derrotou Alja Tomljanovic (47), mas precisou de três sets para eliminar a australiana: 6-2, 3-6 e 6-1.

Além de Osaka e Halep, as outras cabeças-de-série que se estrearam no torneio, esta terça-feira, à exceção de Anett Kontaveit, eliminada por Karolina Muchova, seguem em frente. Keys, Caroline Garcia, Sabalenka, Kasatkina, Tsurenko, Andreescu, Sakkari e Qiang Wang estão na 2.ª ronda do torneio parisiense.