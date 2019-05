Mário Felgueiras é um jogador livre

Mário Felgueiras terminou a ligação ao Anorthosis, do Chipre, e é um jogador livre. O guarda-redes, de 32 anos, não viveu uma época particularmente feliz e poderá dar novo rumo à sua carreira. Uma lesão sofrida logo no início da época tirou-lhe a titularidade que lhe havia sido confiada pelo treinador Ronny Levy.

A saída do israelita e consequente entrada do holandês Jurgen Streppel, logo à 6.ª jornada, também não ajudou o guarda-redes português que não teve oportunidades com o novo técnico.

Mário Felgueiras está, assim, sem competir desde o verão passado. Campeão da Europa de sub-17, por Portugal, em 2003, o guarda-redes tem passagens por Paços de Ferreira, Rio Ave, Braga, Vitória de Setúbal, Portimonense, Sporting e Sporting de Espinho. Na Roménia, jogou por Brasov e Cluj. Na Turquia, esteve no Konyaspor.