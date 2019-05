Joseba Etxeberria é o novo treinador do Atlético de Bilbau. Juntar "novo" e "Atlético de Bilbau" numa frase sobre Etxeberria é um feito, já que o antigo avançado faz parte da história do clube. Foram 15 temporadas como jogador - terminou a carreira no San Mamés, em 2010 - e começou a de treinador nas camadas jovens em Lezama.

Regressa para assumir o maior desafio da sua ainda curta carreira como técnico e assina por duas temporadas, com mais uma de opção. Etxeberria é a aposta da direção basca para suceder Gaizka Garitano, que entrou para o lugar de Berizzo já com a temporada em andamento e conseguiu levar o clube até ao oitavo lugar final na liga espanhola.

Etxeberria, de 41 anos, treinou o Tenerife nas primeiras cinco jornadas da segunda liga espanhola, esta época, até ser demitido do cargo do clube que já havia treinador na temporada anterior.