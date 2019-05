Hélio lamenta derrota num jogo em que viu Portugal por cima

Hélio Sousa gostou do desempenho de Portugal no encontro com a Argentina, no Mundial de sub-20, apesar da derrota, por 2-0. Em declarações à RTP, o selecionador nacional destaca "o jogo muito capaz" realizado pelos seus jogadores e considera que a equipa foi "superior à Argentina em muitos momentos do jogo".

"Foi um jogo muito competitivo. Tivemos oportunidades para igualar o resultados, mas não fomos competentes. O segundo golo surgiu quando estávamos à procura do empate e em resultado de uma pequena desconcentração", analisa.

Portugal fica dependente da última jornada para saber se continua em competição, na Polónia, mas Hélio tem essa expectativa. "Queremos estar sempre nas melhores condições para ganhar. Temos de vencer o próximo jogo para passar à próxima fase", contabiliza.

A seleção nacional joga com a África do Sul, na sexta-feira, às 19h30, em Bielsko Biala, e depende de si para estar nos oitavos de final do Campeonato do Mundo.