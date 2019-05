Portugal perde e Argentina garante apuramento no Mundial de sub-20

Portugal perdeu com a Argentina, por 2-0, no segundo jogo do Mundial de sub-20 que se realiza na Polónia. Com este resultado, a Argentina já garantiu a passagem aos oitavos de final. Portugal depende de si para conquistar o apuramento, no último jogo do grupo, na sexta-feira, frente à África do Sul.

Adolfo Gaich, avançado do San Lorenzo, abriu o marcador aos 33 minutos, e Nehuén Pérez, defesa do Atlético de Madrid, fez o segundo, a seis minutos do final.

A seleção portuguesa pagou caro alguns erros de concentração e não conseguiu aproveitar as muitas oportunidades criadas entre os dois golos da Argentina. Os sul-americanos procuraram tirar partido da exposição defensiva da equipa de Hélio Sousa e colocaram um ponto final no jogo com o segundo golo. Os argentinos ainda marcaram o terceiro, mas foi anulado por fora-de-jogo.

A Argentina já tem lugar garantido nos oitavos de final do Mundial da Polónia e Portugal pode seguir o mesmo caminho. A seleção nacional tem três pontos, fruto da vitória sobre a Coreia do Sul, e na sexta-feira defronta a África do Sul.