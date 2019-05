João Sousa e Leonardo Mayer foram eliminados na 1.ª ronda do torneio de pares de Roland Garros pela dupla formada por Henri Kontinen e John Peers. A dupla luso-argentina perdeu, em dois sets, por duplo 6-4. Pela frente tiveram uma das equipas favoritas à vitória em Paris.

Curiosamente, Sousa e Mayer já tinham sido eliminados por Kontinen e Peers no primeiro Grand Slam do ano, na Austrália. É, inclusivamente, a quarta vez que o número um nacional defronta o par formado pelo jogadores finlandês e australiano. Tem duas derrotas e dois triunfo. Ganhou, com Schwartzman, em Monte Carlos, e com Pella, em Madrid.

João Sousa despede-se de Roland Garros, depois de uma breve passagem pela terra batida parisiense. O tenista português foi eliminado na 1.ª ronda de singulares e pares.