Fundador critica PAN. “Tornou-se um partido que investe em colar-se ao poder”

Paulo Borges foi fundador do partido Pessoas, Animais e Natureza. Abandonou a presidência do partido em 2013 e desfiliou-se dois anos depois, desiludido com as “lutas pelo poder”. Reconhece mérito à atual direção, mas critica o afastamento dos princípios que estiveram na base da criação do PAN.

O fundador do PAN diz que o partido está a perder a sua essência ecológica e ambientalista. Em entrevista à Renascença, Paulo Borges afirma que o PAN optou por uma estratégia para captar eleitorado sensível à questão animal, para depois se aproximar do poder e conseguir pequenas reformas pontuais, numa estratégia que tem afastado o PAN dos princípios que estiveram na sua origem. Mesmo assim, reconhece mérito da atual direção nos resultados alcançados nas Europeias.

Depois de ter abandonado a liderança do partido em 2013 e de se ter desfiliado em 2015, Paulo Borges diz, sobre uma eventual aproximação a um futuro Governo, que não sabe como o PAN vai viabilizar orçamentos que contrariam os seus princípios.

Que leitura faz do resultado alcançado pelo PAN nestas Europeias?

Desde o início, desde que eu e outras pessoas criámos este partido, e durante o tempo em que fui presidente, sempre senti que tinha um enorme potencial de crescimento.

Acho que este crescimento surge, por um lado, devido ao dinamismo do André Silva e da atual direção. Mas também porque é quase um imperativo da situação política mundial, ou até do estado da civilização. E isso junta-se ao desgaste, cada vez mais notório, da política tradicional.

E até onde pode ir o PAN? António Costa já admitiu poder estreitar relações numa eventual futura legislatura…

Bom, o que me parece é que o PAN tem no seu ADN uma contestação radical ao modelo civilizacional dominante, nomeadamente ao modelo económico dominante, que tem o crescimento da economia como objetivo único. No fundo é isso que está a destruir a vida sobre a Terra, que está a destruir os ecossistemas. E eu não sei como é que o PAN vai conciliar a sua vocação ecológica profunda, que é defendida na teoria, com uma prática de viabilização de Orçamentos do Estado, que têm por base a ideia do crescimento económico.

Mas não há uma contradição nas suas palavras? Por um lado reconhece mérito à atual direção do partido, mas por outro critica uma eventual colagem ao poder…

Não! Eu penso que a direção tem sido bastante dinâmica, mas, ao mesmo tempo, tem feito uma política em contradição com princípios constituintes e estruturais do partido. É um partido que optou por captar eleitorado sensível à questão animal, que emocionalmente toca muita gente. Foi uma estratégia. Mas já não sei se tem sido um partido propriamente ecológico e ambientalista no sentido de ir para além de propor reformas pontuais.

O que me parece é que o PAN tornou-se um partido que investe, sobretudo, em colar-se ao poder para conseguir a aprovação de algumas medidas e algumas reformas pontuais, mas que desistiu daquilo que foi um dos princípios fundamentais do PAN que era propor uma mudança de fundo. Por exemplo, no início o PAN contestava as políticas europeias, precisamente porque todas elas têm por base a ideia do crescimento económico ilimitado, e agora assume-se como um partido europeísta, sem contestar minimamente as grandes políticas europeias.

Tendo em conta essas críticas, pondera regressar ao partido?

Não! Para isso tinha ficado lá. Tinha muita gente a apoiar-me. Tudo o que vivi ali – as tensões contínuas, os conflitos internos, as lutas pelo poder, as campanhas que me pareceram pouco éticas – fizeram-me desiludir com a política tradicional e optar por outras formas de intervenção pública.

E criar um novo movimento?

A vida está toda em aberto, mas voltar ao PAN para o transformar a partir de dentro, isso não. E acho que o PAN não irá crescer ilimitadamente. Tem uma margem de crescimento, poderá crescer ainda mais um pouco, mas depois vai ser confrontado com várias questões, como a falta de um projeto político que não passe apenas por pequenas reformas. Penso que isso vai levar a um desgaste interno e a um desgaste da imagem externa.