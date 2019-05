Sporting renova com treinador de guarda-redes

O Sporting anuncia a renovação com Nélson, treinador de guarda-redes da equipa principal, por mais três anos. “Estou muito feliz. É o reconhecimento do meu trabalho e isso para mim é o mais importante, as pessoas acreditarem no que faço diariamente", disse o jogador, em declarações ao "Jornal Sporting".

Nélson compromete-se a manter o empenho e o foco em "querer fazer sempre mais e melhor".

O antigo guarda-redes do Sporting é o treinador de guarda-redes da equipa principal desde 2011/12.