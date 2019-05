Rúben Neves: "Sabemos que não temos margem de erro"

Rúben Neves não evita "o elefante na sala" e de microfone aberto reconhece que Portugal não tem qualquer margem de erro na Liga das Nações. "É uma competição diferente, entramos diretamente para a meia-final e sabemos que não temos margem de erro", reforça o jogador, porta-voz do grupo de Fernando Santos, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

O objetivo é conquistar o troféu e os jogadores estão "totalmente focados no jogo com a Suíça". Os rumores de mercado, que apontam, por exemplo, Rúben Neves ao Liverpool não perturbam a concentração no essencial: "Temos uma competição para ganhar".

Dragão e família compõem cenário perfeito

O desafio com os suíços, "uma equipa poderosa e perigosa", realiza-se no Estádio do Dragão, casa bem conhecida do agora médio do Wolverhampton. "Terá um sabor especial para mim. É um prazer enorme voltar a jogar no Dragão", admite, desejando presença massiva dos adeptos portugueses. "Jogar em Portugal é perfeito. O Estádio do Dragão vai estar cheio e esperamos o apoio dos portugueses para nos ajudarem a chegarmos ao nosso objetivo", completa.

Nesta primeira semana de trabalho, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos o trabalho é semelhante ao dos clubes, com os jogadores a reunirem-se apenas para o treino e sem internato. Uma medida bem acolhida pelos jogadores, que assim podem "aproveitar o máximo de tempo com a família". Rúben Neves agradece a Fernando Santos, que com esta medida pretende aliviar os jogadores, após uma época desgastante.

Portugal defronta a Suíça, nas meias-finais da Liga das Nações, na quarta-feira, 5 de junho, no Dragão. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.