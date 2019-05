Marafona deixa o Braga e assina pelo Alanyaspor

O Alanyaspor anunciou a contratação do guarda-redes Marafona, com um contrato válido por duas temproadas.

O internacional português deixa o Braga a custo zero, depois de ter perdido espaço na equipa minhota. Na última jornada da temporada 2016/17, Marafona sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o obrigou a falhar todos os jogos da temporada seguinte.

Esta época, arrancou como terceira opção na baliza do Braga. A grave lesão de Matheus abriu a porta à titularidade, na Liga, de Tiago Sá, e Marafona jogou dez partidas, na Taça de Portugal e Taça da Liga. O guardião de 30 anos deixa o clube minhoto com 59 jogos.

Ao longo da carreira, representou o Varzim, Marítimo, Desportivo das Aves, Moreirense e Paços de Ferreira.