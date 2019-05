Lisel queria reabrir uma piscina pública. Agora, vai estrear-se na política aos 100 anos

Aos 100 anos, Lisel Heise é pró-União Europeia, ativista pelo clima e ocupa agora um dos 24 assentos do conselho municipal da sua cidade, Kirchheimbolanden, também conhecida como Kibo.

A centenária foi uma das candidatas mais votadas nas eleições regionais do passado domingo, na sua cidade-natal, no estado de Renânia-Palatinado, no sudeste da Alemanha.

Heise é professora reformada de Educação Física e lutava há vários anos pela reabertura de uma piscina pública ao ar livre que as autoridades locais decidiram encerrar em 2011.

Cansada de não ser ouvida nas reuniões públicas do município, aos 100 anos a alemã decidiu lançar-se na política... e ganhou. Com a reabertura da piscina como principal promessa de campanha, Heise ficou popular na sua cidade e acabou por receber 9% dos votos, num total de 991, tendo sido a candidata mais votada de todos os elementos do Wir für Kibo que se candidataram ao conselho municipal

O Wir für Kibo ("Unidos por Kirchheimbolanden", numa tradução livre) é um grupo local da cidade conhecido pelas suas campanhas pela transparência e por atrair o público a envolver-se na política regional.