Marselha oficializa contratação de André Villas-Boas

O Marselha anunciou a contratação de André Villas-Boas, que assina contrato válido por duas temporadas, confirmando a notícia avançada por Bola Branca em tempo oportuno. O treinador português arranca trabalhos no dia 1 de julho.

O técnico português de 41 anos será apresentado, em conferência de imprensa, na quarta-feira, às 9h00, na presença do presidente Jacques-Henri Eyraud, e do diretor-desportivo, Zubizarreta.

Villas-Boas esteve fora do ativo desde que deixou o Shanghai SIPG, da China, no final da temporada de 2017. Ricardo Carvalho vai estrear-se no banco de suplentes, como adjunto, naquele que será o primeiro cargo do antigo defesa-central após a retirada dos relvados.

O treinador foi campeão nacional pelo FC Porto, em 2010/11, e venceu a Liga Europa na mesma temporada. Entretanto, passou pelo Chelsea, Tottenham e Zenit.

Eyraud, presidente do clube, destacou a juventude e experiência de Villas-Boas, e espera que o técnico luso seja uma lufada de ar fresco no clube.

"O André é um treinador jovem e já com muita experiência. Tem conhecimento dos requisitos necessários para se treinar ao mais alto nível. Espero que a sua contratação traga oxigénio ao nosso grupo de trabalho. Vamos trabalhar para demonstrar o compromisso e dedicação do Marselha", pode ler-se, numa breve declaração no site do clube.

O Marselha terminou a última temporada no 5º lugar da Ligue 1, e Villas-Boas não terá participação nas competições europeias, e irá concentrar-se apenas nas competições internas.

[Atualizado às 15h18]