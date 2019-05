Real Madrid sobe ao topo da lista de clubes mais valiosos. Benfica em 26º

O Real Madrid tornou-se o clube mais valioso da Europa, segundo um estudo da empresa de auditoria KPMG. O Benfica é o único clube português no "top-30".

De acordo com o estudo anual, os "merengues" ultrapassaram o Manchester United na liderança da lista, equanto que o Bayern de Munique subiu ao terceiro lugar, ultrapassando o Barcelona.

O futebol inglês, na ribalta esta temporada, com quatro equipas nas finais das provas europeias, dominam o resto do "top-10", com o Manchester City, 5º, Chelsea, 6º, Liverpool, 7º, Arsenal, 8º, Tottenham, 9º, e Juventus, 10º. Paris Saint-Germain (11º), Atlético de Madrid (13º) são alguns dos gigantes do futebol europeu que falham o "top-10".

O Benfica ocupa a 26ª posição, um lugar à frente do Ajax, que alcançou a meia-final da Liga dos Campeões esta temporada. O Celtic figura na lista, na 30ª posição, como o único representante do futebol escocês.