Homem morto a tiro e mulher ferida com gravidade em Amarante. Suspeito está em fuga

Um homem e uma mulher foram baleados esta terça-feira, em Amarante, distrito do Porto. O homem morreu a mulher está gravemente ferida, tendo sido transportada pelo INEM para o Hospital de São João, no Porto, com ferimentos no tórax.

A informação já foi confirmada à Renascença por fonte da GNR. O suspeito de ter efetuado os disparos está em fuga, acrescentou a mesma fonte. A vítima mortal tem 45 anos, a mulher tem 38 anos.

O incidente aconteceu às 13h15, em plena via pública, em frente a uma pastelaria, na localidade de São Gens.

No local ainda estão elementos dos Bombeiros Voluntários da Lixa.

De acordo com o "Jornal de Notícias", o presumível autor dos disparos é ex-marido da mulher que ficou ferida.