Xavi é o novo treinador do Al-Sadd

Xavi Hernández é o novo treinador do Al-Sadd, do Catar. O antigo médio espanhol terminou a carreira de treinador precisamente no Al-Sadd, onde jogou as últimas quatro épocas.

O lendário médio, que fez praticamente toda a carreira no Barcelona, é o sucessor de Jesualdo Ferreira, no clube. Xavi chegou a ser associado ao Bétis de Sevilha, para suceder a Quique Setién, mas acaba por regressar ao Catar.

Xavi foi 133 vezes internacional por Espanha, sagrou-se campeão da Europa e Campeão do Mundo, e fez mais de 500 jogos pelo Barcelona, clube pelo qual conquistou quatro Ligas dos Campeões.