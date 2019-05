Luís Pedro, a história e as histórias do "senhor II Liga"

É preciso puxar pela memória para nos lembrarmos de uma época de II Liga sem Luís Pedro. São 12 temporadas consecutivas, 317 jogos, que fazem do central do Penafiel o jogador no ativo, nos escalões profissionais, com mais jogos realizados na II Liga.

"É um orgulho. Mas mais do que os jogos que fiz, dou relevância à competência que mostrei na maior parte desses jogos. Espero fazer muitos mais e ainda me sinto com capacidade para jogar mais alguns anos. Nós, por vezes, nem temos noção destes números, mas são, de facto, muitos jogos. É uma marca importante para mais tarde recordar. O que me deixa mais feliz é saber que fui útil por onde passei", reage Luís Pedro, de 29 anos, em entrevista à Renascença.

Ricardo Pessoa, antigo capitão do Portimonense, já retirado, é o recordista, com 358 jogos. Tem mais 41 do que Luís Pedro, uma marca ao alcance do central natural de Freamunde.

"Vou tentar lutar para o alcançar, ou até ultrapassá-lo", assume o desafio, recordando que foi companheiro de Ricardo Pessoa, em Portimão, em 2013/14. Este objetivo, no entanto, colide com outro que Luís Pedro tem para cumprir: estrear-se na I Liga.

A oportunidade que ainda não surgiu

"Sempre tive o objetivo de chegar à I Liga e enquanto tiver forças vou acreditar que é possível. Ainda não tive oportunidade, mas também não me lamento, porque isso não resolve nada. Vou esperar para ver o que o futuro me reserva. Se for na I Liga, muito bem, se não for darei o melhor pelo clube que representar", sublinha o central.



Na altura de encontrar uma explicação para o facto de nunca ter dado o salto para a I Liga, Luís Pedro recorda alguns episódios que impediram esse passo e também destaca a impressão com que o marcaram. "Penso que as pessoas olharam para mim como jogador de II Liga. Em Portugal há essa tendência de olhar para treinadores e jogadores como de primeira, ou de segunda", regista, lamentando nunca ter tido "a oportunidade que merecia".