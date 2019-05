Expofacic. Melhor Festividade da Península Ibérica volta a Cantanhede já em julho

“A Expofacic é, antes de mais, uma grande feira de atividades económicas e essa é uma das vertentes que queremos valorizar ainda mais, daí as propostas destinadas a renovar os interesses de diferentes públicos, objetivo também inerente a aposta numa linguagem renovada do ponto de vista promocional, uma linguagem moderna e particularmente criativa, em especial para os mais novos.”

Este ano, a Expofacic contará com a participação de 630 expositores e 68 espaços de gastronomia, ocupando uma área de 95 mil metros quadrados. Com um orçamento de 1 milhão e 600 mil euros, o evento continua a pagar-se a si próprio.

“A utilização de equipamentos com materiais reciclados, os copos reutilizáveis, acabar com os plásticos com os copos descartáveis, portanto, chegar ao ponto que os copos são todos de vidro ou todos reutilizáveis” são objetivos delineados à partida.

A decorrer de 25 de julho a 4 de agosto, a Expofacic contará ainda com a participação de artistas como David Carreira, Ritchie Campbell, Mariza, Pedro Abrunhosa e os Xutos e Pontapés.

Além de um variado programa de animação, com a presença de grandes bandas e artistas nacionais e internacionais, a Expofacic deste ano integra no seu programa três exposições, com destaque para a da Força Área, que vai ter um espaço com aviões e simuladores.

O evento terá ainda em exposição uma bienal de arte, organizada pela primeira vez, e a exposição do pintor Mário Silva (já falecido), no que será a primeira ação com o valioso espólio que a família do conceituado artista plástico colocou à guarda da Junta de Freguesia da Tocha e da Câmara Municipal de Cantanhede.

"As exposições são muito importantes na captação de público e a arte tem de fazer parte da nossa vida", salienta Helena Teodósio.

Outra das novidades é a instalação de um espaço de "gaming" (jogos de vídeo), em resposta à procura do público mais jovem.

"Não ignoramos que a Expofacic é, antes de mais, uma grande feira de atividades económicas, a maior do país no seu género, e essa é uma vertente que queremos valorizar ainda mais, facultando às empresas as melhores condições de participação possíveis, não apenas do ponto de vista da distribuição dos espaços, mas também no que respeita aos serviços de apoio e ao programa fortemente atrativo e mobilizador", salientou Helena Teodósio.

A autarca justifica as novas apostas para "renovar o interesse de diferentes públicos e dar ainda maior expressão ao certame, aumentando por essa via o seu impacto a nível nacional e internacional, objetivo também inerente à aposta numa linguagem renovada do ponto de vista promocional, uma linguagem moderna e particularmente criativa, em especial para os mais novos".

A organização disponibiliza seis linhas de autocarros de transporte de visitantes que servem as localidades da Figueira da Foz, Coimbra, Praia da Tocha, Aveiro, Águeda e Praia de Mira, com bilhetes de ida e volta a 2,20 e a 2,50 euros, em três viagens por dia.