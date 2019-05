Leeds confirma continuidade de Marcelo Bielsa

O Leeds United anunciou, esta terça-feira, que Marcelo Bielsa vai continuar a ser o treinador da equipa na próxima temporada.

Em comunicado, o presidente Andrea Radrizzani confirma que ativou a cláusula para a renovação do contrato argentino por mais uma temporada, indo de encontro à vontade do técnico de continuar no clube.

O Leeds destaca os 83 pontos do clube, o registo mais alto desde a temporada 2009/10, em que o clube subiu do terceiro escalão para o Championship. A equipa esteve em lugar de subida direta durante grande parte do campeonato, mas acabou por terminar a época regular em terceiro lugar.

No "play-off", o Leeds caiu frente ao Derby County, na meia-final.