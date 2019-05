Polícia faz buscas na sede do Huesca e Valência-Valladolid sob investigação

A polícia espanhola realizou, esta manhã, uma busca na sede do Huesca, clube espanhol alegadamente envolvido num esquema de viciação de resultados, de forma a obter benefício em apostas desportiva.

Depois da detenção do presidente e chefe clínico do clube, para além de vários jogadores, a polícia esteve no estádio do Huesca para realizar buscar.

De acordo com o programa "Espelho Público" da Antena 3, rádio espanhola, as autoridades estão também a investigar uma partida da última jornada da La Liga, entre Valência e Valladolid, que terminou com uma vitória do Valência por 2-0, que carimbou a presença na próxima edição da Liga dos Campeões.

Os dois golos da equipa valenciana, onde joga o português Gonçalo Guedes, surgiram de dois erros graves da defensiva do Valladolid. Borja Fernández, um dos jogadores detidos, foi titular na partida, naquele que foi o seu último jogo como profissional, antes da retirada.

Foram detidos jogadores como Raúl Bravo, que passou pelo Real Madrid durante cinco temporadas e que é apontado como o líder da organização, Carlos Aranda, antigo jogador, e Samuel Sáiz, atualmente no Getafe.