"Penso que o objetivo do Pizzi é acabar a carreira no Benfica"

João Eusébio acredita que Pizzi pode acabar a carreira no Benfica. O médio internacional português renovou até 2023 pelas águias, cumprida a sua quinta época consecutiva nos quadros do Benfica. Escutado por Bola Branca, o antigo técnico do transmontano vê no novo vínculo de Pizzi um sinal de que o jogador pode pendurar as botas ao serviço do emblema campeão nacional.

"É um indicador de que o Benfica quer o Pizzi na sua 'casa'. Não sei qual o propósito do Pizzi, mas o futebol é um momento. Num segundo pode mudar-se muita coisa, imagine-se num jogo, imagine-se numa época. Neste caso, penso que o objetivo dele, e conhecendo o Pizzi, será terminar no Benfica, pelo carácter e os valores que lhe foram transmitidos pela família. Mas, o que hoje é verdade, amanhã é mentira, e vice-versa. Portanto, pode acontecer muita coisa", começa por considerar.

O treinador de 57 anos diz que a segunda renovação da temporada com o clube encarnado é mais "reconhecimento" dos dirigentes do trabalho do internacional português de 29 anos.



"É o reconhecimento pela época extraordinária que ele fez. Não só pela qualidade e pela competência que colocou em prática no seu jogo, mas também, no caso João Félix, por ser um 'pai'. Ou seja, neste momento, o Pizzi não é só pela qualidade, pela competência, e desempenho que tem, mas pelo carisma e pelo conhecimento da casa que ele consegue transmitir ou seus colegas. É dos jogadores mais valiosos a nível nacional", explica.



Com 14 internacionalizações, faltará a Pizzi, somente, alguma regularidade com a camisola de Portugal. João Eusébio lembra que a equipa das quinas tem muitas opções para o meio campo.

"Em Portugal, neste momento, existe uma variedade de opções. O Pizzi pode não fazer parte dos vinte escolhidos, mas está sempre nos trinta iniciais. O Pizzi, penso eu, além do carácter, do homem que é, em termos técnico-táticos é um jogador fundamental em qualquer clube e seleção", conclui.

Pizzi faz parte dos convocados para a Liga das Nações, que disputará a "final-four", em solo português. A partida da meia-final será disputada no Estádio do Dragão, no Porto, contra a Suíça.