Secretário sagra-se campeão no Créteil e aspira a voos maiores

Carlos Secretário sagrou-se, esta temporada, campeão do quarto escalão do futebol francês, ao serviço do Créteil-Lusitanos. O treinador, com um passado icónico como jogador, analisa um clube profissional que pretende voltar aos patamares que já atingiu no passado recente.

"Tivemos uma época excecional a todos os níveis. Estou num clube com uma estrutura profissional. Há três anos, estavam na segunda divisão, com um orçamento de oito milhões, e passaram por momentos difíceis com duas descidas. Cheguei a um clube num contexto difícil, com uma equipa toda ela nova. Foi um campeonato competitivo e equilibrado. Estou feliz, porque praticamos bom futebol e fomos recompensados com bons resultados", começa por dizer, em declarações a Bola Branca.

O Créteil, que conta também com quatro portugueses no plantel, foi campeão da "National 2", com 59 pontos, à frente da equipa B do Lille. Consumado o título e a subida, Secretário confirma que vai continuar no clube:

"Já temos tudo acordado para continuar neste projeto. A intenção é continuar na senda de vitórias", diz.

Voos maiores

Carlos Secretário, antigo jogador de renome, com passagens por clubes como FC Porto, Real Madrid e Braga, explica que também quer alcançar um bom nível como técnico principal. Aos 49 anos, o antigo lateral-direito já passou pelo Lousada, Maia, Arouca, Salgueiros, Cesarense e US Lusitanos, também em França.

"Quero subir na carreira como treinador. Comecei em divisões inferiores, mas sei que tenho capacidades para chegar a outros voos, e vou trabalhar para isso", diz.