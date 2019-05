Sérgio continua "a ser o homem ideal para treinar o FC Porto"

Carlos Secretário, antigo lateral-direito do FC Porto, aprova a estratégia do FC Porto de reformulação do plantel, através da venda jogadores que se valorizaram na sua passagem pelo dragão. O atual treinador do Créteil-Lusitanos, de França, acredita que Sérgio Conceição é o homem certo para continuar a liderar o projeto do clube.

"O Sérgio está a fazer um trabalho ao nível de poucos treinadores. Envolveu todos no clube, naquela mística tanto falada, e colocou todos a olhar no mesmo sentido. Todo o plantel sente o clube. Está a fazer um grande trabalho e, apesar de não ter vencido este ano, está de parabéns. Para bem do futuro do FC Porto, ficaria muito triste de o Sérgio saisse, porque é o treinador ideal, neste momento, para o Porto", começou por dizer a Bola Branca.

Em 1996, Secretário foi protagonista de uma transferência sensação do FC Porto para o Real Madrid, e sublinha a importância do clube ser eficaz na restruturação do plantel, depois de confirmadas as saídas de Felipe e Militão.

"Em termos financeiros, são ótimas notícias para o FC Porto, mas tudo depende do que o Porto for buscar, ou seja, na contratação de jogadores. Saem alguns titulares, que o Sérgio potenciou, e o clube precisa de ser eficaz nas contratação, para ter um bom ano, naquela que será uma época importante para o clube", explica.

Balanço positivo

Apesar de o FC Porto ter conquistado apenas a Supertaça, em agosto, Secretário faz um balanço positivo da temporada portista.

"Em termos daquilo que é um balanço final, não era o que o Porto consegue e pretende, mas foi uma grande época. O clube esteve em todas as frentes, excelente na Liga dos Campeões, andou o campeonato quase todo na frente, venceu a Supertaça e foi às duas finais", analisa.

No total, Secretário fez 309 jogos com a camisola portista.