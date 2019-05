Pizzi mantém cláusula de rescisão no 45 milhões

O Benfica esclareceu, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que a cláusula de rescisão do novo contrato de Pizzi mantém-se nos 45 milhões de euros.

O clube anunciou a renovação por mais uma temporada, válido agora até 2023, mas vai manter o valor da cláusula de rescisão no novo vínculo do médio de 29 anos.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, que renovou o contrato de trabalho desportivo com o atleta Luís Miguel Afonso Fernandes (Pizzi) por mais uma época desportiva, ou seja, até 30 de junho de 2023, mantendo-se o valor da cláusula de rescisão em 45 milhões de euros", pode ler-se no breve comunicado.

Pizzi, que fará 30 anos em outubro, foi uma das figuras da temporada, com 15 golos e 23 assistências em 55 jogos disputados. O médio foi o jogador com mais assistências na Liga, com 19 em registo. O internacional português cumpre a quinta temporada no clube encarnado. No total, soma 46 golos em 230 jogos disputados.