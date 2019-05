Óliver admite culpa própria na perda do título do FC Porto

Óliver Torres, médio do FC Porto, admite culpa própria da equipa na perda do título para o Benfica. Em declarações à Sport TV, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o camisola 10 do clube portista não culpa as arbitragem no desfecho do campeonato.

"Temos responsabilidade, porque tivemos vários pontos de vantagem. Houve jogos, como em Guimarães, em que tivemos muitas oportunidades para marcar e não conseguimos, e outros jogos que não foram bons. O erro humano acontece, e na parte dos árbitros é muito difícil. Todos tentamos pressionar os árbitros, e eles erram, mas não fazem de propósito", diz.

O espanhol fala ainda sobre a situação de Iker Casillas. Óliver gostaria de poder continuar a contar com o lendário guarda-redes no plantel, apesar de não saber o futuro, após o enfarte do miocárdio.

"Ele tem a sorte de com 38 anos já ter vivido tudo, conquistou tudo. Espero que possa poder continuar connosco, porque é um apoio muito grande, um exemplo para todos e uma referência. Seguir connosco era vital, mas é algo que diz respeito a ele e à família. Espero que, em breve, nos diga que pode ficar", rematou.