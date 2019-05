FC Porto despede-se de Felipe. "Para sempre um de nós"

Depois da confirmação, a despedida. O FC Porto despediu-se de Felipe, nas redes sociais, depois de ter anunciado a sua venda para o Atlético de Madrid, a troco de 20 milhões de euros.

Nas redes sociais, o clube portista compilou algumas fotografias dos três anos do brasileiro no clube, e desejou boa sorte no próximo desafio.

"Felicidades nesta nova etapa, Felipe. Para sempre um de nós", pode ler-se.

Felipe, de 30 anos, é o sucessor de Godín no Atlético de Madrid, que deixou o clube em final de contrato. O central brasileiro chegou ao Porto em 2016, depois de cinco épocas no Corinthians.

Com a camisola do clube, fez 11 golos em 142 jogos disputados, e conquistou um campeonato e uma Supertaça Cândido Oliveira. Esta época, estreou-se na seleção brasileira, numa partida amigável contra a seleção de El Salvador.

Entretanto, o Atlético de Madrid também já oficializou a transferência de Felipe, e anunciou qoe internacional brasileiro assinou um contrato válido por três temporadas, até 2022.