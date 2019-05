Tite retira braçadeira de capitão da seleção a Neymar

A Federação Brasileira de Futebol anunciou que o selecionador Tite retirou a braçadeira de capitão a Neymar, que passa para Dani Alves, um dos mais experientes da convocatória para a Copa América.

A decisão foi comunicada por Tite a Neymar no último sábado. Após o treino do domingo, o treinador conversou com Daniel Alves para informá-lo da sua escolha", pode ler-se no comunicado oficial.



O selecionador retira o estatuto a Neymar, na sucessão da sua agressão a um adepto, após a derrota do Paris Saint-Germain, na final da Taça da França, contra o Rennes.

"Daniel Alves será o capitão da seleção brasileira nos amigáveis contra o Catar e Honduras e na Copa América. Campeão da Copa América em 2007 e da Copa das Confederações em 2009 e 2013, ele é o jogador com maior número de convocatórias no grupo atual: são 138", termina o comunicado.