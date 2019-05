Keizer ainda não escolheu que jogadores vai dispensar

Marcel Keizer, treinador do Sporting, diz que ainda não tomou decisões em relação ao futuro dos jogadores do plantel com menos minutos.

"Quando não se joga, é difícil. O Petrovic entrou contra o FC Porto na Liga e fez um bom jogo, como o André Pinto. Quando foram precisos, estavam lá para ajudar a equipa, e isso é importante para nós. Tudo vai depender se estão confortáveis com a situação, ou não. Ainda não tomei uma decisão em relação sobre as dispensas", diz, em entrevista ao "Record".

O técnico leonino fez regressar Francisco Geraldes, em janeiro, depois de um empréstimo sem minutos no Eintracht Frankfurt. Keizer diz que o seu regresso não foi um erro, apesar de apenas ter feito 17 minutos, em três jogos.

"O seu regresso não foi um erro. Numa equipa como o Sporting, são precisos 22 ou 23 jogadores de qualidade. Se o Bruno Fernandes se lesionasse, seria ele o nosso 10. Ele ou o Diaby. Mas o Bruno fez praticamente os jogos todos. Fiquei contente por ter treinado o Geraldes. Nas últimas semanas, teve uma pequena lesão, mas sempre treinou muito bem, e temos de ver a sua sitação", disse.

As promessas

Keizer falou também sobre jovens jogadores como Miguel Luís ou Thierry Correia, e espera que as promessas fiquem para lutar por um lugar.

"Do meu ponto de vista, eles devem ficar e lutar por um lugar na primeira equipa. O Miguel está na Polónia, no Mundial, e isso vai torná-lo um jogador melhor.Escolhemos esta via, estoucontente com o seu desempenho e atitude. IO Sporting quer ver estes jovens na equipa principal".

Várias jovens da equipa de juvenis têm integrado regularmente as sessões de trabalho da equipa principal. Keizer reconhece que poderá levar vários jovens para os trabalho de pré-época: "Acho que vamos levar um ou dois connosco à pré-temporada. Ainda não é definitivo, temos de ver como gerimos a situação entre as épocas deles e a nossa. Temos três sub-17 que têm treinado connosco, e alguns sub-19".