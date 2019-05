Margem Sul. Acidente aparatoso entre Metro e duas viaturas faz seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas esta terça-feira de manhã num acidente que envolveu o Metro Sul do Tejo, no Laranjeiro, no concelho de Almada.

O choque envolveu uma composição do metro de superfície e duas viaturas. Ao que a Renascença apurou, os feridos são considerados ligeiros.

A circulação do metro está cortada nos dois sentidos entre o Laranjeiro e a Cova da Piedade.

De acordo com a agência Lusa, os feridos foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Para o local foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por nove veículos.