Keizer faz balanço muito positivo da temporada com a conquista das duas taças

Marcel Keizer, treinador do Sporting, faz um balanço muito positivo do seu ainda curto período à frente da equipa leonino. Em entrevista ao "Record", o técnico holandês ficou satisfeito com a conquista das duas taças.

"Sinto-me bem e estou muito feliz com o trabalho que realizei com a equipa, pois foi muito bom. Os resultados desse trabalho são dois troféus, mas para mim, como treinador, só conta o trabalho com os jogadores. Quando cheguei, a minha única expectativa era colocar a equipa a jogar um futebol agradável que nos permitisse vencer. São estes os passos que temos de con tinuar a dar", começa por dizer.

O técnico gosta que os jogadores tenham assumida a candidatura ao título na próxima temporada, embora receonheça "que é muito difícil, pois há equipas boas em Portugal". Keizer explica que a Taça da Liga, em janeiro, custou a aproximação à liderança da tabela, e custou a luta pelo título.

"Perdemos pontos após a Taça da Liga. Não tivemos um bom mês de fevereiro. Tivemos a lesão do Mathieu, o Petrovic partiu o nariz. Perdemos muito naquela final em janeiro. Ganhámos o troféu, é certo, mas também perdemos muito. Ainda disputámos jogos europeus, e tudo isso tornou o campeonato muito complicado, pois a nossa equipa não conseguiu lidar. Na próxima época, vamos ter de gerir a equipa para todas a provas", adiciona.

Saídas prováveis

Marcel Keizer não esconde que poderá perder alguns dos jogadores mais importantes desta temporada. "É certo que vão sair uns quantos jogadors. A minha esperança é que os 14/15 jogadores com mais minutos fiquem. Normalmente, isso não acontece, e vai ser preciso fazer alterações. A grande dúvida é se vamos precisar de mudar em duas ou cinco posições".

O técnico deixa grandes elogios a Bas Dost, jogador que, segundo o Keizer, pode fazer 30 golos por temporadas.

"Em Portugal, o Bas pode sempre marcar 30 golos todos os anos. A qualidade dele é enorme e marcou um golo muito importante na final. O Bas Dost é um jogador de equipa, não fez uma boa pré-época, teve uma lesão e continuou dessa forma. Contudo, nunca deixou de lutar para se revelar importante na final, e foi".

Ainda assim, Keizer destaca a importância de Luiz Phellype, que chegou em janeiro, proveniente do Paços de Ferreira, e que apontou oito golos em 21 jogos. "Começou a adaptar-se aos poucos à equipa e aos treinos. Depois começou a marcar muitos golos e isso não é fácil, vindo da II Liga. É certo que ele já tinha estado na primeira divisão, mas esteve muito bem".