Manchetes divididas entre venda de Felipe e heróis da Taça no Sporting

A venda de Felipe e entrevistas a Marcel Keizer, treinador do Sporting, e Luiz Phellype, ponta-de-lança, são os grandes destaques das manchetes dos jornais desportivos nacionais, desta terça-feira.

O jornal "O Jogo" destaca a venda confirmada de Felipe para o Atlético de Madrid. O FC Porto rende 20 milhões de euros pela transferência.

"A Bola" faz manchete com uma entrevista exclusiva com Luiz Phellype, ponta-de-lança do Sporting. "Marcar pelo Sporting é diferente", diz o brasileiro.

Já o "Record" falou com Marcel Keizer, treinador dos leões, que deixou grandes elogios a Bruno Fernandes. "Se fosse treinador de um clube rico pediria para comprarem o Bruno Fernandes", diz.

A demissão coletiva da direção do Vitória de Guimarães, a proposta do Braga para a criação de um novo estádio, a segunda partida no Mundial sub-20, e a receção da equipa do Sporting na Câmara Municipal de Lisboa, são os outros destaques nas manchetes desta terça-feira.