Cinco jogadores e dois dirigentes detidos em Espanha por alegadas combinações de resultados

Vários jogadores foram detidos, esta terça-feira, em Espanha, acusados de pertencer um esquema de combinação de resultados na primeira e segunda divisões espanholas, de forma a obter benefícios em apostas desportivos, avança o "El País".

Foram detidos jogadores como Raúl Bravo, que passou pelo Real Madrid durante cinco temporadas, Borja Fernández, do Valladolid, Carlos Aranda, antigo jogador, Samuel Sáiz, atualmente no Getafe, entre outros.

Raúl Bravo é apontado como o líder da organização. Aos 38 anos, o antigo defesa central venceu, entre outros troféus, uma Liga dos Campeões. Fez 132 jogos na equipa principal dos "merengues", e passou por clubes como Rayi Vallecano, Olympiacos, Córdoba, Numancia, Leeds United e Aris.

Agustín Lasaosa, presidente do Huesca, e o chefe do departamente médico do clube, também foram detidos pelas autoridades espanholas.

De acordo com o "El País", todos os detidos são acusados de pertencer a uma organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.