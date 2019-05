Real Madrid recusa proposta da China por Sergio Ramos

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, confirmou que o capitão de equipa, Sergio Ramos, tem uma proposta para rumar ao futebol chinês, e teria interesse em aceitar.

Em declarações ao "El Transistor", Pérez explica que a proposta nem chegou a ser discutida, porque não envolvia o pagamento de qualquer verba ao Real Madrid, apesar de ser muito vantajosa para o central.

"Ele deu-lhe importância. Ele veio ter comigo, disse que tinha uma proposta muito boa da China, mas que o clube não podia pagar uma transferência. Eu disse que não poderia ser, é impossível o capitão do Real Madrid sair de graça, porque seria um precedente perigoso. Está resolvido e foi tudo muito cordial", disse.

Sergio Ramos, de 33 anos, chegou ao Real Madrid em 2005, depois de duas temporadas no Sevilha, onde foi formado. No total, soma 606 jogos com a camisola do clube "merengue", e apontou 84 golos. Florentino Pérez