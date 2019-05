Ataque com faca no Japão faz um morto e vários feridos

Pelo menos uma criança morreu após ter sido esfaqueada num ataque no Japão que causou ferimentos em pelo menos outras 17 pessoas, entre as quais 13 estudantes menores, segundo a imprensa local.

O ataque ocorreu às 8h00 locais (meia-noite em Portugal) em Kawasaki, arredores de Tóquio, e o agressor também morreu, de acordo com a cadeia de televisão pública NHK.

As autoridades ainda não confirmaram as mortes, mas informaram que pelo menos duas pessoas, entre elas uma criança, tiveram paragem cardiorrespiratória, uma descrição que a polícia nipónica costuma utilizar antes de confirmar oficialmente a morte das mesmas.

Entre os feridos encontra-se "uma mulher de 40 anos e três crianças de seis anos que sofreram ferimentos graves, principalmente na cabeça e no pescoço", disse à agência de notícias France-Presse uma fonte hospitalar. Os feridos “serão submetidos a uma operação e transferidos para uma unidade de cuidados intensivos", acrescentou.

O homem, entre os 40 e os 50 anos, atacou com uma faca as pessoas numa paragem de autocarro. Não foram para já esclarecidas as razões que motivaram o ato de violência.