De Tibães até ao Sameiro. A noite de sexta-feira é de direta com Deus

A 13ª edição da “Noite UP´s” arranca no Mosteiro de Tibães e termina no Santuário do Sameiro. A anteceder a caminhada de fé terá lugar uma eucaristia, presidida pelo bispo auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida.

A iniciativa, organizada pelo “Grupo Peregrinos”, que integra vários movimentos e congregações da arquidiocese bracarense, vai na 13ª edição e acontece na última sexta-feira de maio, para dar oportunidade de participação aos estudantes que no meio do mês estiveram envolvidos nas festas académicas ou a estudar para os exames.

“A ideia da peregrinação noturna continua a ser, segundo os nossos participantes, uma quase provocação que continua a resultar e que obriga um bocadinho a pensar o fora da caixa, não uma Igreja muito tradicional, mas uma Igreja que é capaz de ir ao encontro das necessidades das pessoas e de perceber quando precisa de mudar um bocadinho as regras para conseguir cativar as pessoas”, explica Miguel Vilaça, da Comunidade Vida Cristã.

Com o lema “Espera! Agora!”, está aí mais uma “Noite UP´s”. A peregrinação noturna, uma direta com Deus, da arquidiocese de Braga, está marcada para a próxima sexta-feira e quer ser um desafio e uma provocação aos jovens.

Fernando Vilaça, do Movimento Juvenil Jovens em caminhada, indica que as “Noite UP´s” são participadas “por 60% de juventude, a maior parte menores, a grande maioria do sexo feminino”, sublinhando, no entanto, “um crescimento de participação de adultos ou de jovens mais maduros”.

Querendo construir “um bocadinho esta maturidade” a iniciativa, este ano, destina-se a maiores de 17 anos e menores de 37 anos.

“Quisemos subir um bocadinho a fasquia da idade mínima, ou seja, passamos de 16 para 17 anos. Será um pré-jovem ou jovem que pode procurar uma alternativa para entender um bocado o que é isso de ser cristão”, explica o coordenador da iniciativa.

A direta com Deus já registou “picos de participação” com mais de 600 e tal participantes, mas nos últimos anos tem estabilizado entre os 200 e os 300 participantes. Para este ano a organização está preparada para “receber 500 pessoas”, mas as estimativas apontam para uma participação de cerca de 300 pessoas. Destes, segundo a organização, “30% são repetentes e 70% são pessoas que já fizeram pelo menos duas vezes, 25% já participaram três 3 vezes e há gente que já fez 4, 5 e 6 vezes a noite”.

Caminhar em Igreja na beleza da diversidade

Karina Lima, do Movimento comunidade Shalom, que está há dois anos e meio em Braga, destaca a “alegria de colaborar com a equipa do grupo peregrinos”, referindo que a beleza da atividade resulta da diversidade de movimentos e carismas que formam a Igreja.

“À medida que provamos desta experiência com Cristo, nós também sentimos a necessidade de transbordar e aí está a beleza de ser Igreja, que juntos, cada um com o seu dom, com a sua forma de pensar, com a sua riqueza, vamos construindo”, observa, acrescentando que “é uma enorme alegria caminhar junto com os jovens, viver esta experiência e perceber realmente que esta experiência transforma, alcança a vida dos jovens, a vida das pessoas”.

Também Francisco Maia, do Movimento dos Focolares, refere que a “Noite UP´s” é uma proposta de todos para todos, uma atividade aberta que pretende criar um espaço onde todos possam participar e todos possam fazer esta caminhada exterior, mas também interior.

“A proposta de programa é sempre de acompanhar aquilo que é a caminhada física com algo que possa provocar alguma reflexão, algum pensamento, alguma mudança nos participantes e também nos movimentos que organizam”, explicita, realçando que “a dinâmica da organização é uma das partes mais interessante da noite, porque cada um, segundo as suas características, o seu carisma, a sua maneira de exprimir, contribui de maneira única para aquilo que depois é o resultado final”.

O jovem dos Focolares observa ainda que o título da peregrinação noturna “Espera! Agora!”, “é propositadamente enigmático”, porque quer provocar e transmitir a mensagem que “devemos ter esperança, mas essa esperança não pode ser uma esperança indiferente, apática ou parada, é uma esperança que deve ser construída e que tem que ser construída agora, por cada um, individualmente, em grupo, como Igreja”.