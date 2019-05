FC Porto confirma Felipe no Atlético de Madrid por 20 milhões

O FC Porto anunciou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a venda de Felipe para o Atlético de Madrid, a troco de 20 milhões de euros.

O defesa-central brasileiro já tinha publicado uma mensagem de despedida nas redes sociais durante a tarde.

"Foram três anos intensos de azul e branco com uma nova família que construí e que ficará marcada para o resto da minha vida. Só tenho a agradecer a todos os funcionários do clube, diretoria, presidente, aos místers e companheiros com quem convivi nesse período", disse.

Felipe, de 30 anos, é o sucessor de Godín no Atlético de Madrid, que deixou o clube em final de contrato. O central brasileiro chegou ao Porto em 2016, depois de cinco épocas no Corinthians.

Com a camisola do FC Porto, Felipe fez 11 golos em 142 jogos disputados e conquistou um campeonato e uma Supertaça Cândido Oliveira. Esta época, estreou-se na seleção brasileira, numa partida amigável contra a seleção de El Salvador.