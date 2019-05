Gattuso de saída do AC Milan

Gennaro Gattuso está de saída do AC Milan, garante a "Sky Sports" italiana.

A equipa "rossonera" falhou a Liga dos Campeões, na última jornada, por um ponto, e para o rival Inter de Milão, o que deverá colocar um ponto final na ligação entre as duas partes.

O AC Milan terminou a temporada no quinto lugar, com 68 pontos, menos um do que a Atalanta e o Inter de Milão.

Gattuso, de 41 anos e lenda do clube enquanto jogador, estava na sua segunda época ao comando do clube. Na última temporada, substituiu Vincenzo Montella e terminou no sexto lugar. Esta época, Gattuso falhou o objetivo de regressar à Liga dos Campeões.