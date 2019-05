Pizzi sente-se uma referência no balneário do Benfica. O médio de 29 anos assinou renovação até 2023 e, no final da sua quinta época como títular nos encarnados, fala sobre o seu peso no clube.

"Já são cinco anos ao serviço do Benfica, já me sinto uma referência quer para os adeptos, quer para todas as pessoas aqui dentro. Temos um plantel bastante jovem, aliado a muita experiência, com uma qualidade humana muito grande. Sinto-me uma referência para todos eles, porque todos juntos conseguimos fazer esta família, que é o Benfica, uma família mais forte, mais unida. Estou muito orgulhoso por fazer parte e continuar a fazer parte desta família", disse à BTV.



O médio mostrou-se naturalmente muito satisfeito pela segunda renovação da temporada: "Estou muito feliz com mais uma renovação. É um prazer enorme fazer parte deste clube. É sinal de que o meu trabalho está a ser bem feito e desenvolvido da melhor maneira".

Pizzi realizou uma das melhores épocas da carreira, com 23 assistências e 15 golos em todas as provas. O médio reconhece a boa época, que culminou com o título de campeão nacional.

"Não começámos tão bem, mas acabámos de uma maneira muito boa e positiva. A minha época também teve muita qualidade e estou feliz por isso. Em termos coletivos acabámos a época com a reconquista, e agora terminá-la assim, com uma renovação, é, sem dúvida, um motivo de orgulho para mim. Estou muito feliz", adicionou.



Perto de fazer 30 anos de idade, o internacional português, que vai representar Portugal na fase final da Liga das Nações, soma, no total, 46 golos em 230 jogos disputados pelo Benfica.