Holanda divulga lista final para a Liga das Nações

A Federação Holandesa anunciou, esta sexta-feira, a lista final dos 23 convocados para a fase final da Liga das Nações.

Dos 28 pré-convocados, o selecionador Ronald Koeman dispensou o guarda-redes Zoet, do PSV, os defesa Kenny Tete, do Lyon, e Kongolo, do Huddersfield, o médio Pablo Rosario, do PSV, e o avançado Weghorts, do Wolfsburgo, e o avançado Berghuis (Feyenoord).

Holanda defronta na meia-final, em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, a seleção inglesa, e pode ser adversário de Portugal, que enfrenta a Suíça na outra meia-final.

Os escolhidos:

Guarda-redes: Cilessen (Barcelona), Vermeer (Feyenoord), Bizot (AZ Alkmaar)

Defesas: Van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), De Vrij (Inter de Milão), De Ligt (Ajax), Van Dijk (Liverpool), Blind (Ajax), Hateboer (Atalanta) e (Dumfries (PSV).

Médios: Van de Beek (Ajax), Tonny Trindade Vilhena (Feyenoord), Strootman (Marselha), Propper (Brighton), De Roon (Atalanta), Pablo Rosario (PSV), Wijnaldum (Liverpool), Frenkie de Jong (Ajax)

Avançados: Ryan Babel (Fulham), Memphis Depay (Lyon), Bergwijn (PSV), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilha) e Weghorts (Wolfsburgo)