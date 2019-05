Union Berlim despromove Estugarda e estreia-se na Bundesliga

O Union Berlim empatou, esta segunda-feira, em casa, por 0-0, contra o Estugarda, e confirmou uma subida inédita à Bundesliga.

Depois de um empate a duas bolas, na primeira mão do "play-off" de descida, em Estugarda, o Union Berlim conseguiu alcançar aquela que será a sua primeira presença no principal escalão do futebol alemão, com novo empate caseiro, sem golos.

O Estugarda regressa à 2. Bundesliga, depois de dois anos consecutivos na principal divisão.

Hannover e Nuremberga desceram de forma direta à segunda divisão, e o Estugarda completa a lista, através do "play-off" de despromoção. Colónia, Paderborn e Union Berlim marcam presença na próxima edição da Bundesliga.