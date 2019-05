Uruguai e Nova Zelândia carimbam presença nos oitavos-de-final do Mundial sub-20

As seleções do Uruguai e Nova Zelândia carimbaram presença, esta segunda-feira, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de sub-20, após concluída a segunda jornada nos respetivos grupos.

O Uruguai bateu as Honduras por 2-0, e soma seis pontos no grupo C, os mesmos que a Nova Zelândia, que venceu, mais tarde, a Noruega, também por 2-0.

No grupo D, contas ainda em aberto. A Ucrânia venceu o Catar por 1-0 e soma seis pontos, mais três do que a Nigéria e os Estados Unidos.

Na última jornada, Ucrânia defronta a Nigéria, enquanto que os EUA jogam contra o Catar. O critério de desempate é a diferença de golos, e é possível um empate a seis pontos entre as três seleções.

O Catar pode também ainda sonhar com o segundo lugar, apesar de ser um cenário pouco provável. A seleção conta com uma diferença de golos de cinco negativos, precisa de golear os Estados Unidos, esperar que a Ucrânia vença a Nigéria, e terminar com melhor diferença de golos do que as duas equipas, num empate a três pontos entre as três seleções.