Anderson renova com o Famalicão até 2024

O Famalicão anunciou a renovação de contrato com o avançado Anderson, num novo vínculo de longa duração, válido por cinco temporadas, até 2024.

O ponta-de-lança brasileiro de 21 anos está no Famalicão há duas temporadas, proveniente do Guarani. Na época passada, apontou nove golos em 32 jogos, e foi, durante grande parte da temporada, segunda opção, atrás de Fabrício Simões.

Em declarações reproduzidas no site do clube, Anderson agradeceu a oportunidade ao clube.

"Quero deixar uma palavra ao Futebol Clube Famalicão, na pessoa do Dr. Miguel Ribeiro por confiar no meu potencial e aos adeptos que sempre me incentivaram a ser melhor todos os dias. Espero na próxima época retribuir com boas exibições com golos na primeira liga”, disse.

O camisola 33, irmão de André Clovis, do Leixões, terminava contrato no final desta temporada. O Famalicão ainda não definiu o treinador para o regresso à I Liga.