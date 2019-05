Gudelj aceita reduzir salário para ficar no Sporting

Nemanja Gudelj aceita reduzir salário para continuar no Sporting. O médio sérvio voltou a reiterar a vontade de seguir em Alvalade, e reconhece que só falta falar com o Ghuangzhou Evergrande, clube que detém o jogador, e acordar a redução salarial com o Sporting.

"O que falta é falar com o clube chinês, porque ainda tenho contrato. Gosto de Portugal e do Sporting e seria perfeito ficar. Sei que o salário que tenho na China não é um salário normal aqui, nem na Europa, mas já disse que para mim, é sem problema", disse, na receção da comitiva leonina na Câmara Municipal de Lisboa.

O jogador diz que conta também com o aval de Marcel Keizer para a continuidade: "Já falei com o treinador, que também quer que eu fique. Já o conheço do jax, e temos uma boa ligação. Já lhe disse que quero ficar".

Aos 27 anos, o internacional sérvio aponta na próxima época à conquista do título de campeão nacional, um troféu que nunca venceu na carreira.

"Este ano ganhámos duas taças e o que podemos fazer mais é ganhar a Liga. Vamos tentar tudo pelos adeptos e esta equipa tem uma grande grande atitude", adicionou.

Gudelj quer convencer Bruno a ficar

Nemanja Gudelj admite amizade próxima com Bruno Fernandes, o jogador mais cobiçado do plantel do Sporting, e vai tentar conversar com ele para ficar em Alvalade.

"Vou falar com ele para ver se pode ficar. Falo muito com o Bruno, é um grande jogador e grande amigo, mas dessas coisas não costumamos falar muito. Alguns jogadores vão embora, e teremos de comprar outros. Se o Bruno sair, o clube terá muito dinheiro para comprar", diz.

A saída é cenário possível, admito Gudelj, que destaca ainda a dificuldade em substituir um jogador com o impacto de Bruno Fernandes.

"O futebol é assim, os jogadores bons vão embora, é normal. Vai ser difícil o título sem o Bruno, ele é espetacular, e vai ser difícil encontrar um novo Bruno. Mas na próxima temporada vamos ganhar mais", finalizou.