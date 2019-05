Emissões de CO2 evitadas com trotinetes vão ser comercializadas

Pela primeira vez, em Portugal, vai ser possível quantificar e valorizar as emissões de CO2 evitadas com as trotinetes.

O projeto foi lançado esta segunda-feira, em Matosinhos, através das trotinetes Flash, em circulação no concelho. Estas são elétricas e estão integradas num sistema que permite quantificar a redução para as emissões de dióxido de carbono provocada pela sua utilização, de acordo com o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, uma das entidades envolvidas.

As emissões vão ser contabilizadas através da “plataforma AYR”, que irá ainda valorizar e transacionar as emissões evitadas na mobilidade urbana.

Pela primeira vez, o utilizador “poderá ser diretamente recompensado” por optar, no seu dia-a-dia, por soluções de mobilidade amigas do ambiente. Através de tecnologia blockchain, esta plataforma vai criar um mercado local de emissões onde “os cidadãos podem transacionar AYRs por bens e serviços sustentáveis”.

A Flash vai disponibilizar 300 trotinetes elétricas e mais de 30 pontos de partilha, definidos com a Câmara Municipal e as autoridades de segurança. Os utilizadores que estacionarem os veículos num dos pontos, beneficiam do desconto de 50% na taxa de desbloqueio da viagem.