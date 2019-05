Villas-Boas no Marselha com Ricardo Carvalho como adjunto

André Villas-Boas será anunciado como novo treinador do Marselha, sabe Bola Branca. O treinador português é esperado em França na terça-feira, para assinar contrato e ser apresentado aos adeptos.

A imprensa francesa fala num contrato de duas temporadas, com um salário de sete milhões de euros por época, baixando significativamente o salário que auferiu no Shanghai SIPG, que rondava os 12 milhões de euros.

Ricardo Carvalho vai estrear-se no banco de suplentes, como adjunto de Villas-Boas. Será o primeiro cargo do antigo defesa-central, que pendurou as botas no final de 2017, no Shanghai SIPG, na altura treinado por Villas-Boas.

O técnico português, de 41 anos, não treinou na última época, depois de na temporada anterior ter orientado os chineses do Shanghai SIPG. Campeão nacional pelo FC Porto, em 2010/11, Villas-Boas passou, entretanto, por Chelsea, Tottenham, Zenit e Shanghai SIPG.

O Marselha terminou a última temporada no 5º lugar da Ligue 1, fora das competições europeis, dado às conquistas das taças pelo Rennes e Estrasburgo.