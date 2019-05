Varandas destaca a melhor época do Sporting nos últimos 17 anos

Frederico Varandas, presidente do Sporting, destaca os dois troféus conquistados esta época - a Taça de Portugal e Taça da Liga -, e encara a época como a melhor dos últimos 17 anos. Em declarações na Câmara Municipal de Lisboa, o presidente do clube destaca as conquistas.

"Ninguém mais do que os adeptos merecem esta vitória. O Sporting, partindo das piores condições, fez a melhor época dos últimos 17 anos, em termos de títulos. Deveu-se ao mérito dos jogadores, treinador, equipa técnica e uma estrutura invisível, altamente profissional, e também de um ambiente de tranquilidade e rigor, que permite retirar o melhor dos jogadores", disse.

O representante máximo do clube leonino destaca a importância da conquista, tendo em conta o último ano do clube, com o ataque em Alcochete, na véspera da final da Taça de Portugal da última época.

"Foi muito mais do que a conquista de uma Taça. Se um realizador de cinema pegasse no último ano do Sporting, poderia fazer um filme, com um final lindo, que estes jogadores foram os atores principais, lutaram até ao fim", disse.

Varandas destaca a mentalidade do Sporting, um clube "que não precisa de abdicar da mentalide para vencer troféus".

"Cresci a amar o Sporting, um clube diferente, que não negoceia valores. Sempre me incomodou dizerem que somos um clube que não vence nada. Não precisamos de abdicar de valores para vencer, é possível ser competitivo e vencedor sem abdicar dos nosso valores", rematou.