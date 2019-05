Medina destaca o ecletismo como o ADN do Sporting

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, recebeu a equipa do Sporting no salão nobre da câmara, após a conquista da Taça de Portugal. Medina elogiou o ecletismo do Sporting, após a terceira receção no espaço de um mês.

"Estamos aqui para renovar a validade do ditado português que diz que não há duas sem três. Em apenas um mês, recebemos aqui o Sporting pela terceira vez, em três modalidades. Basta esse facto para destacar a dimensão de um clube que faz do ecletismo o seu ADN. Uma época para recordar, com duas competições no futebol", disse.

O autarca elogia a evolução do clube no último ano, após o ataque em Alcochete. "Os resultados deste ano mostram que clubes como o Sporting, nunca morrem. Em apenas um ano, voltámos aos grandes triunfos".

Medina destaca ainda que todos os títulos da temporada 2018/19 - Campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga -, ficaram na cidade de Lisboa. "Faço votos para que as portas se continuem a abrir para o Sporting. Todos os títulos de 2018/19 ficaram na nossa cidade, o que aconteceu, pela última vez, há cinco anos".